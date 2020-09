Vasca di laminazione, il grillino De Rosa: "Non toccate quei terreni avvelenati" (Di sabato 5 settembre 2020) Bresso, Milano,, 5 settembre 2020 - "Fermate il cantiere e non muovete le terre inquinate ». L'appello è del capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle Massimo De Rosa che ha scritto, in queste ore, ... Leggi su ilgiorno

specchiodisesto : Fiume #Seveso, @riccardo_pase (#Lega): la seconda #vasca di Laminazione a #Senago non è una priorità - LegaRegioneLomb : Fiume Seveso. Pase (Lega): “La seconda vasca di Laminazione a Senago non è una priorità”???? - MarioClerici2 : RT @ContrattoFiume: Una vasca di laminazione lungo il fiume Seveso contestata dalla comunità. Nel Contratto di Fiume Seveso si è tenuto con… - ideaingegneria : Una vasca di laminazione lungo il fiume Seveso contestata dalla comunità. - ContrattoFiume : Una vasca di laminazione lungo il fiume Seveso contestata dalla comunità. Nel Contratto di Fiume Seveso si è tenuto… -

Ultime Notizie dalla rete : Vasca laminazione Piano anti esondazioni Seveso, De Rosa (M5s): “Fermare cantiere vasca Parco nord, terre inquinate” Fanpage.it Vasca di laminazione, il grillino De Rosa: "Non toccate quei terreni avvelenati"

Bresso (Milano), 5 settembre 2020 - "Fermate il cantiere e non muovete le terre inquinate». L’appello è del capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle Massimo De Rosa che ha scritto, in queste ore, u ...

Il sindaco di San Michele al T. vuole le laminazioni e le casse d'espansione

(mc) Per la sicurezza idraulica a San Michele al Tagliamento, al via i lavori da 14 milioni di euro. In questi giorni sono in corso 28 trivellazioni sugli oltre 40 chilometri dell'argine del fiume Tag ...

Bresso (Milano), 5 settembre 2020 - "Fermate il cantiere e non muovete le terre inquinate». L’appello è del capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle Massimo De Rosa che ha scritto, in queste ore, u ...(mc) Per la sicurezza idraulica a San Michele al Tagliamento, al via i lavori da 14 milioni di euro. In questi giorni sono in corso 28 trivellazioni sugli oltre 40 chilometri dell'argine del fiume Tag ...