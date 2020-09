Valentina Petrillo e il tabù degli atleti trans: «Voglio sognare in grande» (Di sabato 5 settembre 2020) Erano più di quarant’anni che Valentina Petrillo desiderava sfoggiare uno zainetto rosa, eppure il primo se l’è comprato soltanto alcuni mesi fa. Agonista da sempre, ha cominciato dalle partitelle per la strada per poi passare al calcio a 5; dalle sfide di velocità con gli amici alle prime esperienze nell’atletica leggera. Con l’ambizione di imitare l’idolo Pietro Mennea e ritrovandosi poi, guarda caso, a prediligere proprio la stessa specialità: i 200 metri. Leggi su vanityfair

Ultime Notizie dalla rete : Valentina Petrillo Valentina Petrillo e il tabù degli atleti trans: «Voglio sognare in grande» Vanity Fair.it Il sogno di Valentina passa per Jesolo: la velocista trans correrà con le donne

JESOLO - Il suo sogno è quello di gareggiare alle olimpiadi di Tokyo, ma da donna. Valentina Petrillo, velocista transgender napoletana, ipovedente, muoverà un nuovo passo del suo cammino a Jesolo, ai ...

FISPES riparte da Jesolo con tre giorni di gare di tutte le sue discipline

Il fine settimana dell’11-13 settembre lo sport targato FISPES tornerà in campo con la celebrazione di campionati e meeting di tutte le sue discipline. Sarà la città di Jesolo a fare gli onori di casa ...

JESOLO - Il suo sogno è quello di gareggiare alle olimpiadi di Tokyo, ma da donna. Valentina Petrillo, velocista transgender napoletana, ipovedente, muoverà un nuovo passo del suo cammino a Jesolo, ai ...Il fine settimana dell’11-13 settembre lo sport targato FISPES tornerà in campo con la celebrazione di campionati e meeting di tutte le sue discipline. Sarà la città di Jesolo a fare gli onori di casa ...