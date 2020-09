Valdano: Solo una cosa è peggio dell’addio di Messi al Barcellona, la sua permanenza adesso (Di sabato 5 settembre 2020) Solo una cosa può essere peggio della partenza di Messi, ed è che Messi rimanga in queste condizioni Questo il commento di Jorge Valdano su El Pais di oggi riferito alla vicenda che ha visto protagonista la Pulce e il Barcellona. Vedere la più grande leggenda del club fuggire dopo un idillio di 20 anni sarebbe stata una condanna storica per il Barca, oltre che una tristezza per il sistema di lealtà che rende il calcio un fenomeno sentimentale. Dopo gli asti, le liti e il burofax, c’era una soluzione intermedia che avrebbe potuto salvare la reputazione di Messi e quella di Bartomeu? Purtroppo no, secondo Valdano, perché il lato emotivo della questione ha valicato quello razionale e il fatto che ... Leggi su ilnapolista

"Il futuro di Messi? O va in un altro club oppure torna a casa sua, ma sicuramente non lo vedremo ancora al Barcellona. Messi ha già lasciato il Barcellona. Sono totalmente convinto, non ho dubbi"

