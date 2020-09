Vaccino Coronavirus, Sanofi: “Costo? Meno di 10 euro a dose” (Di sabato 5 settembre 2020) Continua la ricerca a una cura per il Coronavirus. Diverse aziende stanno lavorando al loro Vaccino: “Costerà sicuramente Meno di 10 euro a dose” Il Coronavirus continua a far registrare dati preoccupanti. A seguito di un importante aumento del numero dei tamponi, anche i casi stanno crescendo in maniera esponenziale. L’unica soluzione, al momento, pare … L'articolo Vaccino Coronavirus, Sanofi: “Costo? Meno di 10 euro a dose” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

