Usa, 17enne accusa forti dolori al petto: i medici gli trovano un ago conficcato nel cuore (Di sabato 5 settembre 2020) Usa, 17enne ha dolori al petto: gli trovano un ago conficcato nel cuore Negli Usa, un 17enne si è recato in un ospedale perché da giorni soffriva di forti dolori al petto: è così che i medici hanno scoperto che il giovane aveva un ago conficcato nel cuore. L’incredibile vicenda è diventata oggetto di un “case report”, pubblicato sul The Journal of Emergency medicine. Secondo quanto ricostruito, il 17enne si è recato al pronto soccorso del Memorial Medical Center in Massachusetts a causa di fori dolori al petto che non passavano e che anzi ... Leggi su tpi

manunceromperca : RT @MascioliPaola: @Antigon25386936 @repubblica Trump usa le tensioni a scopo elettorale: va a Kenosha a sostenere la polizia, si fa filmar… - MascioliPaola : @Antigon25386936 @repubblica Trump usa le tensioni a scopo elettorale: va a Kenosha a sostenere la polizia, si fa f… - accioklaine : Madonna quanto sono rompipalle gli americani per le cose veramente gravi non si indignano tipo un 17enne che possie… - admcip : Quest'uomo ha il potere di farti sentire più ricco di lui ogni volta che parla #Trump - Sk0iAtToLO : #Usa, #Trump difende il #Nazi 17enne che ha ucciso 2 persone a #KenoshaWisconsin A quanto pare è normale andare i… -