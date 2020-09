Us Open 2020: Kvitova e Kontaveit avanti in due set, passa anche Rogers (Di sabato 5 settembre 2020) Non è stata una giornata particolarmente piena di sorprese quella che ha visto di scena il terzo turno dello Us Open 2020 in ambito femminile, dove la maggior parte delle tenniste favorite ha rispettato il pronostico portando a casa il proprio match. Dopo le vittorie di Osaka e Kerber, i due match più blasonati della sessione diurna, in serata hanno conquistato la vittoria altre tre giocatrici. Si tratta dell’estone Anett Kontaveit, che ha concesso appena cinque giochi a Magda Linette, Shelby Rogers, la quale si è aggiudicata il derby contro la connazionale Brengle, ed infine la sesta testa di serie Petra Kvitova, vittoriosa in scioltezza ai danni di Pegula. La tennista ceca sfiderà agli ottavi proprio Rogers, mentre Kontaveit ... Leggi su sportface

