‘Uomini e Donne’, Beatrice Valli criticata dopo il ‘Festival di Venezia’: ecco cosa è successo! (Di sabato 5 settembre 2020) Sono passati pochissimi giorni da quando Beatrice Valli ha fatto infuriare i fan per via di una risposta data a una delle domande dei suoi fan sul fatto che non è per nulla facile gestire i figli per una donna che lavora, e a distanza di pochissimo tempo l’ex corteggiatrice è nuovamente al centro delle attenzioni per via di alcune critiche ricevute a seguito di un post condiviso nelle sue Instagram Stories. Reduce dalla 77esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, dove ha sfilato insieme al compagno Marco Fantini con un abito rosso firmato Georges Hobeika, Beatrice ha ripubblicato tra le varie foto una in cui viene fatto il paragone tra lei e l’ex politico e concorrente di Ballando con le Stelle Nunzia De Girolamo, anche lei presente all’evento veneziano: Entrambe quindi hanno sfilato con un ... Leggi su isaechia

matteosalvinimi : Solidarietà alle donne e agli uomini della Polizia Penitenziaria: l’Italia non merita un governo così incapace e pe… - elenabonetti : .@DaniSbrollini guida su una strada straordinaria donne e uomini pronti a impegnarsi per la loro comunità. Lo fa co… - matteosalvinimi : ????Centinaia di sbarchi con Forze dell’Ordine allo stremo e Lampedusa sempre più nel caos. Denunciamo questo gover… - MilaSpicola : @MastriTina @Albertine2412 Si parte dall’asilo e si continua per tutta la vita. Si chiama educazione al rispetto de… - mentinfuga : RT @RossellaMuroni: Non solo per un migliore sviluppo abbiamo bisogno di più donne nei ruoli apicali, ma serve molto di più: un accesso al… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne’ ‘Uomini e Donne’, chi è l’Alchimista? Sul web impazza una nuova ipotesi! (Foto) Isa e Chia