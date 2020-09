“Un’Audi mi ha speronata a Paderno ed è scappata. Aiutatemi” | VIDEO (Di sabato 5 settembre 2020) “Un’audi nera mi ha speronata a Paderno Dugnano ed è scappata. Mi aiutate a rintracciarla?“. Valentina Zepponi lancia il suo appello tramite il sito de ilnotiziario nel VIDEO che potete vedere qui sopra. È mercoledì pomeriggio, attorno alle 14.45/15 percorre in auto via Pepe. “Arrivata all’altezza di via Ozanam spunta un’Audi non rispetta il segnale di … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo “Un’Audi mi ha speronata a Paderno ed è scappata. Aiutatemi” VIDEO proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

