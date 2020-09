Una vita, anticipazioni puntata del 7 settembre 2020: Rosina non perdona il tradimento di Liberto (Di sabato 5 settembre 2020) Lunedì 7 settembre 2020 su Canale 5, torna in onda la soap Una vita con un episodio che sarà in gran parte un riassunto di quanto già visto nella puntata serale del sabato precedente su Rete 4. In questo modo, chi si fosse l’appuntamento in prima serata, potrà continuare a seguire le vicende di Acacias senza perdersi nulla. Le vicende in onda lunedì, riprenderanno dal momento in cui Rosina non riuscirà a passare sopra all’infedeltà del marito, nonostante i tentativi degli amici di farli riappacificare. Il matrimonio della Rubio e Liberto sembrerà essere agli sgoccioli, tanto che l’uomo, ormai rassegnato, deciderà di andarsene di casa per non far soffrire ancora la moglie. Riusciranno i due a dimenticare il ... Leggi su tutto.tv

SamueleBersani : Settembre porta con sè l’aria fresca di un inizio: ecco a voi la copertina del mio nuovo disco, in uscita il 2 otto… - NetflixIT : La vita di un fenomeno, raccontata da chi più lo ha amato. È in arrivo su Netflix una serie di 8 episodi su Ayrton… - VaneIncontrada : Carlo: “Scusa Vanessa cosa dicevi?” Vanessa: “Dicevo Carlo che non può esistere una vita senza musica” ???? Besitos… - smirksclue : RT @lazzari_mets: Mi hanno fermato in macchina per la prima volta nella mia vita, mentre cercavo nel panico il famoso “libretto” fra strane… - smirksclue : RT @Lines126: E c’avrei scommesso su noi due, una vita intera sempre in due. -