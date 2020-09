Una Vita, anticipazioni oggi 5 settembre (sera): la verità di Cinta (Di sabato 5 settembre 2020) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 5 settembre 2020. Che cosa vedremo negli episodi su rete 4 dalle 21.30 circa? Cinta è in partenza con Rafael, con il quale si è fidanzata, per una tournée. La Dominguez, però, rivela ad Arantxa che non ha dimenticato Emilio… Camino trova il diario di Emilio e lo consegna nelle mani di Antonito. Lì il Pasamar, spinto dalla delusione per Cinta, aveva espressoArticolo completo: Una Vita, anticipazioni oggi 5 settembre (sera): la verità di Cinta dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

