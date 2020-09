Un nuovo maxi gasdotto nel futuro della Nigeria (Di sabato 5 settembre 2020) Roma, 5 set – Uno dei paradossi della Nigeria è che, pur essendo un grande produttore di petrolio e gas, molti dei suoi abitanti non hanno accesso all’energia elettrica e ciò rallenta di parecchio la sua crescita economica. Un gasdotto da quasi 3 miliardi per la Nigeria Il governo Nigeriano è ben consapevole che questo è un importante problema che va risolto al più presto. Per tale motivo ha dato il via alla costruzione di un gasdotto da 2,8 miliardi di dollari che trasporterà gas dai giacimenti che si trovano nel sud della Nigeria al nord e, lungo la sua rotta, fornirà energia a tante industrie che al momento ne sono prive. Al momento la Nigeria produce 7mila megawatt di ... Leggi su ilprimatonazionale

BobbiaOdille : RT @IlPrimatoN: Sviluppo del settore petrolchimico e produzione di energia: la Nigeria dà il via alla costruzione di un gasdotto da quasi 3… - Giacinto_Bruno : RT @IlPrimatoN: Sviluppo del settore petrolchimico e produzione di energia: la Nigeria dà il via alla costruzione di un gasdotto da quasi 3… - IlPrimatoN : Sviluppo del settore petrolchimico e produzione di energia: la Nigeria dà il via alla costruzione di un gasdotto da… - Veladuepuntozer : Il nuovo Maxi Dolphin MD62ab verso il mare - AlessioColzani : ?? INVASIONE SENZA FINE! ALTRI 107 'TURISTI PER SEMPRE' SBARCATI NELLA NOTTE A LAMPEDUSA Nuovo sbarco di clandestin… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo maxi Un nuovo maxi gasdotto nel futuro della Nigeria Il Primato Nazionale Roma-Sambenedettese dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Annullata la gara contro il Benevento, la Roma di Fonseca affronta la Sambenedettese di Maxi Lopez a due settimane dall'inizio della Serie A. Stilato il calendario per la prossima annata, la formazion ...

Coronavirus in Trentino, nuovi positivi a Pergine e Lavis, Denno e Bedollo. Ecco dove sono avvenuti i 23 contagi

TRENTO. Ci sono 5.868 casi e 470 decessi in Trentino da inizio epidemia coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 1.925 tamponi e 23 test sono risultati positivi: 10 contagi sono legati a ...

Annullata la gara contro il Benevento, la Roma di Fonseca affronta la Sambenedettese di Maxi Lopez a due settimane dall'inizio della Serie A. Stilato il calendario per la prossima annata, la formazion ...TRENTO. Ci sono 5.868 casi e 470 decessi in Trentino da inizio epidemia coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 1.925 tamponi e 23 test sono risultati positivi: 10 contagi sono legati a ...