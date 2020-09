"Ulteriori interventi in caso di peggioramento". Coronavirus, l'allarme del ministero della Salute: ci richiudono in casa (Di sabato 5 settembre 2020) I contagi da Coronavirus proseguono la loro salita e così l'Istituto superiore di sanità e il ministero della Salute non escludono nulla. "La situazione descritta in questo report, relativa prevalentemente a infezioni contratte nella seconda decade di agosto 2020 - continuano a ribadire - conferma la presenza di importanti segnali di allerta legati a un aumento della trasmissione locale. Al momento i dati confermano l'opportunità di mantenere le misure di prevenzione e controllo già adottate dalle Regioni/Province autonome". Ma - e c'è un ma - bisogna stare in allerta ed "essere pronti all'attivazione di Ulteriori interventi in caso di evoluzione in ulteriore peggioramento". ... Leggi su liberoquotidiano

