UFFICIALE – Romero ceduto all’Atalanta: il comunicato della Juve (Di sabato 5 settembre 2020) Romero all’Atalanta è UFFICIALE: formula e cifre dell’affare che porta il difensore argentino alla corte di Gasperini Cristian Romero è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Atalanta. Il giocatore è stato ceduto in prestito biennale (2 milioni+bonus) con diritto di riscatto (16 milioni). Questo il comunicato apparso sul sito della Juventus. «Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Atalanta B.C. S.p.A. per la cessione a titolo temporaneo biennale, fino al 30 giugno 2022, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cristian Romero per un corrispettivo di € 2 milioni pagabile interamente nel corso di questo ... Leggi su calcionews24

juventusfc : Ufficiale | Cristian Romero in prestito all' @Atalanta_BC - DiMarzio : Ufficiale il passaggio di #Romero dalla #Juventus all'#Atalanta: tutti i dettagli dell'operazione - AdeNugraha999 : RT @juventusfc: Ufficiale | Cristian Romero in prestito all' @Atalanta_BC - Romanito_21 : RT @DiMarzio: Ufficiale il passaggio di #Romero dalla #Juventus all'#Atalanta: tutti i dettagli dell'operazione - Forzajuvesempr5 : RT @juventusfc: Ufficiale | Cristian Romero in prestito all' @Atalanta_BC -