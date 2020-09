**Ue: Mattarella, 'no a scelte errate che compromettano nuove generazioni'** (Di sabato 5 settembre 2020) Cernobbio, 5 set. (Adnkronos) - "Ai Paesi membri dell'Ue viene offerta una possibilità unica anche per assicurare prosperità e benessere alle future generazioni. Non è un caso che il piano di rilancio sia chiamato 'piano generazione futuro': l'obiettivo deve essere quello di tracciare un'orizzonte sostenibile per le nuove generazioni". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Forum Ambrosetti. "La crisi obbliga a ricorrere massicciamente al debito, ma non dobbiamo compromettere con scelte errate le speranza, per chi verrà, di accesso a condizioni economiche se non migliori quanto meno pari a quelle di cui noi abbiamo usufruito", ha aggiunto. Per questo, ha osservato, "le prossime generazione guarderanno in modo critico al ... Leggi su iltempo

