**Ue: Gentiloni, 'Commissione non si ferma, ora altri passi avanti più solidi'** (Di sabato 5 settembre 2020) Milano, 5 set. (Adnkronos) - "Il messaggio che la Commissione Europea vuole dare in questo momento" è continuare "un grande lavoro per attuare nel modo migliore le decisioni prese ma anche non fermarsi qui". Lo dice il commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni, parlando a margine del Forum Ambrosetti del piano per la ripresa post Covid-19. "L'importante è che ci siano dei passi avanti ulteriori per rendere quelli fatti fin qui veramente solidi". Leggi su iltempo

TV7Benevento : **Ue: Gentiloni, 'bene monito Mattarella su ambizione e Recovery Fund'**... - TV7Benevento : **Ue: Gentiloni, 'Commissione non si ferma, ora altri passi avanti più solidi'**... - Teresat14547770 : IN UE ABBIAMO SASSOLI, GENTILONI E TUTTA LA SINISTRA CHE É D'ACCORDO A FAR DIVENTARE L'ITALIA CAMPO PROFUGHI..NON A… - ConwayRober : i Conte e Gentiloni e Lamogrese..Ce lo chiede l'Europa.... teste di caxxo... l'europa non chiede un caxxo.. ma la… - RobertoBossi1 : RT @Yi_Benevolence: Ieri Gentiloni ha detto che fino a giugno 2021 non vedremo un euro del RF, mentre se avessimo emesso titoli sufficienti… -

Ultime Notizie dalla rete : **Ue Gentiloni **Ue: Gentiloni, 'Commissione non si ferma, ora altri passi avanti più solidi'** LiberoQuotidiano.it Recovery, allarme per i piani nazionali a rischio flop: la Ue fissa i paletti e prepara il “manuale di istruzioni”

Fin qui si erano definite le condizioni a grandi linee, vale a dire utilizzo delle risorse per transizione digitale, transizione verde, ecologica e sostenibile e per rendere il tessuto economico-produ ...

Forum Ambrosetti, Mattarella: «Serve rapida approvazione del Recovery fund. Risorse già a inizio 2021»

«Il processo di approvazione del Recovery fund deve proseguire con la più grande rapidità per rendere le risorse disponibili già all’inizio del 2021, e velocemente piani nazionali di rilancio. Si trat ...

Fin qui si erano definite le condizioni a grandi linee, vale a dire utilizzo delle risorse per transizione digitale, transizione verde, ecologica e sostenibile e per rendere il tessuto economico-produ ...«Il processo di approvazione del Recovery fund deve proseguire con la più grande rapidità per rendere le risorse disponibili già all’inizio del 2021, e velocemente piani nazionali di rilancio. Si trat ...