Turismo, un'estate da dimenticare. Persi 100 miliardi, con 65 milioni di presenze in meno (Di sabato 5 settembre 2020) Questa la fotografia del settore: giugno con fatturati azzerati, luglio con andamento a singhiozzo, agosto con numeri ridotti, permanenze medie più brevi e spesa contratta, mentre le prospettive per settembre - alla luce dei nuovi numeri della pandemia da coronavirus - sono ridimensionate rispetto a quelle previste solo due mesi fa

