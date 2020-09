Turchia, liberato avvocato: stop a sciopero della fame durato 245 giorni (Di sabato 5 settembre 2020) Una corte di Istanbul, in Turchia, libera l’avvocato Aytac Unsal. Interrotto il suo sciopero della fame in punto di morte e durato ben 245 giorni. Una corte di Istanbul ha deciso di scagionare l’avvocato Aytac Unsal, che di conseguenza ha deciso di interrompere il suo sciopero della fame. Uno sciopero durato quasi un anno, ben … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

