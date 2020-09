Tu si que vales, il piano della Rai contro Maria De Filippi: un vero asso nella manica (Di sabato 5 settembre 2020) Non ci sarà il temuto scontro tra titani: Montalbano-Maria De Filippi. Rai 1 non schiera quel gioiellino campione di ascolti persino in replica contro Tu si que vales. Ma non rinuncia alla sfida. E, dopo l'improvviso slittamento di Ballando con le stelle (in programma per il 19 settembre), Mamma Rai decide di mandare in onda un film cult: Assassinio sull'Orient Express, che sfida Tu si que vales sabato 12 settembre (alla prima puntata). In un primo momento la Rai aveva deciso di far scendere in campo Montalbano, ma poi sarebbe cambiato tutto. Quindi nessun braccio di ferro tra il programma di Queen Maria e Zingaretti. Rai 1 strizza l'occhio una pellicola tratta dal celebre romanzo giallo di Agatha Christie, che resta comunque un asso ... Leggi su liberoquotidiano

