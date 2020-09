Trump offende i caduti in guerra ed è bufera. Biden all'attacco: 'Disgustoso' (Di sabato 5 settembre 2020) Secondo il mensile The Atlantic, durante una visita in Francia per commemorare i 100 anni della fine della prima guerra mondiale, il presidente avrebbe definito i veterani dei perdenti e delle ... Leggi su tg.la7

Ultime Notizie dalla rete : Trump offende Trump offende i veterani: ‘Sono dei perdenti’. Casa Bianca smentisce le accuse LettoQuotidiano Trump offende i caduti in guerra ed è bufera. Biden all'attacco: 'Disgustoso'

Secondo il mensile The Atlantic, durante una visita in Francia per commemorare i 100 anni della fine della prima guerra mondiale, il presidente avrebbe definito i veterani dei perdenti e delle schiapp ...

L’offesa di Trump ai caduti: “Sono dei perdenti”

DALL’INVIATO A NEW YORK. I militari caduti per gli Stati Uniti sono «perdenti e sfigati». Si capisce che il presidente Trump abbia reagito con furia, a queste dichiarazioni che gli ha attribuito l’Atl ...

Secondo il mensile The Atlantic, durante una visita in Francia per commemorare i 100 anni della fine della prima guerra mondiale, il presidente avrebbe definito i veterani dei perdenti e delle schiapp ...DALL’INVIATO A NEW YORK. I militari caduti per gli Stati Uniti sono «perdenti e sfigati». Si capisce che il presidente Trump abbia reagito con furia, a queste dichiarazioni che gli ha attribuito l’Atl ...