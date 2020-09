Trump lega Belgrado e Pristina a Israele, pagano i palestinesi (Di sabato 5 settembre 2020) «Non mi sorprende che i riflessi dell’accordo di cooperazione tra Serbia e Kosovo arrivino fino in Israele. È un nuovo capitolo, successivo alla normalizzazione tra Emirati e Israele (annunciata a metà agosto, ndr), del piano dell’Amministrazione Trump per il Vicino oriente e il Mediterraneo». Analista esperto della regione mediorientale, Ghassan al Khatib, ha una lettura lucida dell’ultima «sorpresa» partorita da Donald Trump. La Serbia, ha annunciato due giorni fa il presidente Usa, sarà il primo Stato europeo che sposterà dal … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

