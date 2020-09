Trump: «I veterani morti in guerra sono dei perdenti». La reazione di Biden: «Mio figlio era un volontario. Non era un idiota» (Di sabato 5 settembre 2020) Joe Biden le ha definite parole disgustose. Melania Trump ha parlato di rumors che fanno un disservizio al Paese. Per Donald Trump invece si tratta di notizie false. Il nuovo scontro negli Stati Uniti tra i due candidati alla presidenza tocca un tema spinoso, controverso e delicato della storia americana. Quello dei veterani. Secondo il quotidiano The Atlantic – che cita fonti anonime – il presidente americano avrebbe definito i soldati americani morti durante la prima guerra mondiale «perdenti» e «cretini». Un’accusa che subito la Casa Bianca si è sbrigata a smentire. Secondo il magazine durante una viaggio presidenziale in Francia nel novembre 2018 per commemorare i 100 anni dalla fine della “Grande ... Leggi su open.online

