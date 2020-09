“Tredici morti negativizzatisi”, il mistero (forse risolto) corre sui Social (Di sabato 5 settembre 2020) “Tredici morti negativizzatisi” sembra, ed è sembrato per queste lunghe settimane, un ossimoro al Popolo della Rete. Si muore di COVID19, o si muore di altro. Da quando La Repubblica però ha scritto, forse negando improvvidamente le spiegazioni che sarebbero state necessarie L’alto numero di decessi, 11, registrati nel bollettino Covid odierno della Regione Veneto comprende soggetti, quasi tutti anziani, morti sul territorio (non in ospedale) negli ultimi giorni, e conteggiati solo oggi. Si tratta in gran parte inoltre – viene precisato – di pazienti contagiati dal virus nei mesi scorsi, nel frattempo negativizzatisi, ma che su indicazione del Ministero della Sanità vanno registrati comunque come soggetti con infezione da Covid. parlando del bollettino del 26 agosto, il giallo è ... Leggi su bufale

