Tre medici dell’ospedale di Verona sono stati sospesi per i casi di infezioni batteriche nella terapia intensiva neonatale e pediatrica (Di sabato 5 settembre 2020) Da oggi, 5 settembre, sono sospesi tre medici dell’Ospedale Donna e Bambino di Borgo Trento, a Verona, in seguito all’esito della relazione della Commissione regionale sui casi di infezioni causate dal batterio Citrobacter koseri nei reparti di terapia intensiva neonatale Leggi su ilpost

