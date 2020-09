Trasporti, la Funivia del Faito prolunga l’orario di chiusura: ecco quando (Di sabato 5 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – La Funivia del Faito prolunga l’orario di chiusura nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 settembre 2020. La decisione di prolungare il servizio deriva da due fattori: la molta affluenza di cittadini e turisti e ottime previsioni meteorologiche per tutto il weekend. Il 5 e 6 settembre si osserveranno i seguenti orari: 08:20 – 08:40 – 09:00 – 09:20 – 09:40 – 10:00 – 10:20 – 10:40 – 11:00 – 11:40 – 12:00 – 12:40 – 13:00 – 13:40 – 14:00 – 14:40 – 15:00 – 15:20 – 15:40 – 16:00 – 16:20 – 16:40 – 17:00 – 17:40 – 18:00 – 18:20 – 18:40 – 19:00 – 19:20 (solo salita) ... Leggi su anteprima24

