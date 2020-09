Tragedia in Sardegna: annega turista russa, salvato il fidanzato (Di sabato 5 settembre 2020) annega turista russa: Tragedia terribile quest’oggi sulle coste sarde. La donna, in compagnia del fidanzato, si era allontanata dopo aver noleggiato un gommone per passare una giornata speciale… Tragedia terribile quest’oggi a Chia in provincia di Sardegna: una turista russa è morta annegata durante un giro al largo su un gommone noleggiato in giornata. Lei … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

UnioneSarda : #Sardegna - #Teulada, tragedia all'Isola Rossa: annega una turista - 1950Elda : RT @intuslegens: #Sardegna distrutta da falsa propaganda. Sani il 99% dei positivi, una ventina i ricoveri, ma le prenotazioni son cancella… - vivere_sardegna : 116 anni fa l’eccidio di Buggerru, il Presidente Pais: “Una tragedia indimenticabile” - AlguerIT : SARDEGNA «Eccidio Bugerru, tragedia indimenticabile» - Libellis88 : RT @intuslegens: #Sardegna distrutta da falsa propaganda. Sani il 99% dei positivi, una ventina i ricoveri, ma le prenotazioni son cancella… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Sardegna Tragedia all'Isola Rossa, annega una turista L'Unione Sarda.it Il gommone finisce contro gli scogli: muore a Teulada una donna di 35 anni

Tragedia a Teulada, sulla costa sud occidentale della Sardegna. Una turista russa di 35 anni è morta dopo che il gommone sula quale si trovava è finito sugli scogli del porticciolo e lei è caduta in m ...

Teulada, turista russa muore annegata a Isola Rossa

TEULADA. Tragedia del mare all’isola Rossa, davanti alla costa di Teulada. Una turista russa che si trovava su un gommone noleggiato assieme al compagno a Chia è morta annegata. Si tratterebbe di una ...

Tragedia a Teulada, sulla costa sud occidentale della Sardegna. Una turista russa di 35 anni è morta dopo che il gommone sula quale si trovava è finito sugli scogli del porticciolo e lei è caduta in m ...TEULADA. Tragedia del mare all’isola Rossa, davanti alla costa di Teulada. Una turista russa che si trovava su un gommone noleggiato assieme al compagno a Chia è morta annegata. Si tratterebbe di una ...