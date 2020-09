Traffico Roma del 05-09-2020 ore 16:30 (Di sabato 5 settembre 2020) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane circolazione scarsa sulla rete viaria della capitale unica eccezione la via Litoranea ostia-anzio dove sono segnalati rallentamenti tra Tor Paterno e Villaggio Tognazzi Ovviamente In entrambe le direzioni nelle vicinanze di Piazza Re di Roma attenzione a un incidente segnalato in via Aosta altezza via Firenza manifestazione in programma tra poco alle 16 in Piazza Bocca della Verità possibili deviazioni per i bus di zona Flaminio giornata conclusiva per i lavori di manutenzione della via di Corso Francia chiusa la rampa di uscita di viale ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 05-09-2020 ore 12:30 RomaDailyNews Il capitano Pirronti lascia l'Irpinia, guiderà Nucleo tutela patrimonio Roma

Prestigioso incarico per il capitano dei carabinieri Francesco Nicolò Pirronti che lascia l'Irpinia per andare a comandare il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Roma. È stato alla guida della Compa ...

Pappagalli esotici in mini-gabbie e condizioni igieniche precarie: nei guai imprenditore

I Carabineiri di Galliera e i militari del Nucleo Carabinieri CITES di Bologna hanno denunciato un allevatore di pappagalli per violazione alle norme sul benessere animale ed in materia CITES - Conven ...

