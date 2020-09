Tradisce la moglie, lei lo becca e vende a 1 euro la sua macchina: era una… (Di sabato 5 settembre 2020) Lui Tradisce la moglie, lei si vendica sul suo bene più prezioso e decide di vendere la macchina del marito. A quanto? A solo 1 euro. E se questo non bastasse, aspettate di sapere che macchina era… Non è possibile sapere quale potrebbe essere la reazione di una donna davanti ad un tradimento: sicuramente è impossibile in ogni caso mantenere la calma. Questo è accaduto a una donna inglese un giorno appena tornata a casa da lavoro. La protagonista di questa storia infatti ha trovato – mentre sistemava i panni sporchi – alcuni abiti non del marito. I vestiti ritrovati infatti non erano né del marito né tanto meno suoi, sebbene fossero da donna. In questo modo quindi le prove del tradimento del marito erano ... Leggi su velvetgossip

Il giorno del proprio matrimonio è quello più bello della vita, dicono. Poi invece c’è chi, come questa donna, scopre proprio durante le nozze che il marito la tradisce. E per giunta con la persona pi ...

Mandare sms a uno sconosciuto non basta per tradire

Lo scambio di messaggini con una persona identificata non è sinonimo di infedeltà e non motiva la richiesta di addebito della separazione. Scambiarsi degli sms con uno sconosciuto non è sinonimo di tr ...

