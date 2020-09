Tradisce la moglie il giorno delle nozze: ma quando entra in bagno, l’amante è… (Di sabato 5 settembre 2020) Il giorno del proprio matrimonio è quello più bello della vita, dicono. Poi invece c’è chi, come questa donna, scopre proprio durante le nozze che il marito la Tradisce. E per giunta con la persona più insospettabile. Un indizio? L’amante non è una donna. Lacrime e brindisi: lo sposo scappa dal retro La coppia aveva appena pronunciato il fatidico sì all’altare e tra gli applausi e la commozione della folla la felicità di tutti era alle stelle. Certamente nessuno avrebbe potuto mai immaginarsi quello che sarebbe accaduto da lì a poco. Gli sposi, con il seguito di tutti i partecipanti alle nozze, si erano quindi spostati nella zona dove si sarebbe dovuto tenere il ricevimento: tutto stava andando per il meglio. La location per festeggiare era ... Leggi su velvetgossip

patriziaandreoz : RT @Oriana_Mati: - Se il marito la tradisce, evidentemente lei non è una buona moglie. - E se lo tradisce pure lei? - È una poco di buono.… - DavideCeremigna : RT @Oriana_Mati: - Se il marito la tradisce, evidentemente lei non è una buona moglie. - E se lo tradisce pure lei? - È una poco di buono.… - PalliCaponera : @ioeilminimondo La vedo semplicistica, si tradisce sessualmente per noia, occasione, narcisismo voglia di novità.… - AgReds : RT @Oriana_Mati: - Se il marito la tradisce, evidentemente lei non è una buona moglie. - E se lo tradisce pure lei? - È una poco di buono.… - Alessiabrc : RT @Oriana_Mati: - Se il marito la tradisce, evidentemente lei non è una buona moglie. - E se lo tradisce pure lei? - È una poco di buono.… -

Ultime Notizie dalla rete : Tradisce moglie Tradisce la moglie ma lascia lo stereo accesso, il panico: "Sei con lei?" Velvet Gossip Carità e Sincerità

Così disse il Signore al profeta Ezechiele: “Tu dovrai essere come una sentinella: pronta ad avvertire il mio popolo. Quando te lo dirò infatti, tu dovrai ammonirlo da parte Mia: con estrema CARITÀ E ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole: Eulalia torna per vendicarsi di Francisca!

Anticipazioni de Il Segreto rivelano che presto assisteremo al ritorno della pericolosa Eulalia pronta a vendicarsi di Francisca, rea di averla lasciata marcire in manicomio.

Così disse il Signore al profeta Ezechiele: “Tu dovrai essere come una sentinella: pronta ad avvertire il mio popolo. Quando te lo dirò infatti, tu dovrai ammonirlo da parte Mia: con estrema CARITÀ E ...Anticipazioni de Il Segreto rivelano che presto assisteremo al ritorno della pericolosa Eulalia pronta a vendicarsi di Francisca, rea di averla lasciata marcire in manicomio.