Tour de France, Peters si aggiudica la prima tappa pirenaica. Yates in giallo (Di sabato 5 settembre 2020) L’ottava tappa del Tour de France 2020 a Nans Peters. Adam Yates difende la Maglia Gialla. LOUNDENVIELLE (FRANCIA) – L’ottava tappa del Tour de France a Nans Peters. Azione solitaria del Francese iniziata sulla penultima discesa (anche per le chiare difficoltà di Ilnur Zakarin) che si è conclusa con la vittoria sul traguardo di Lundenvielle. Secondo Tom Skujins mentre in terza posizione chiude Carlos Verona, entrambi a 47″ Il migliore degli italiani è stato Damiano Caruso, ventunesimo, con un ritardo di 7’18”. Pogacar ‘accende’ la sfida tra i big La sfida tra i big si è accesa sul Peyresourde con lo sloveno Tadej Pogacar ... Leggi su newsmondo

