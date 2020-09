Tour de France: Nans Peters vince la tappa (Di sabato 5 settembre 2020) Oggi 5 Settembre si è disputata una nuova tappa del Tour de France, ha vincere la sfida è stato Nans Peters. Adam Yates conserva la maglia gialla, crollo inaspettato di Thibaut Pinot. Una gara frizzante e divertente, vinta in velocità e con un pizzico di spregiudicatezza. Leggi anche: Tour de France-2020: Wout Wan Aert fa il bis Tour de France: l’ottava tappa Nans Peters vince l’ottava tappa del Tour de France 2020 coronando una lunghissima fuga. Il corridore dell’Ag2r La Mondiale era infatti partito, insieme ad altri ... Leggi su sport.periodicodaily

RaiSport : #TDF2020 8ª tappa Errore in discesa per #Powless che rischia moltissimo Guarda la diretta ??… - Gazzetta_it : Nizza per Nizzolo: “Se prendo la maglia gialla la regalo a Messi: così si decide a venire all’Inter”… - OA_Sport : Tour de France 2020, Nans Peters: “Non avevo l’auricolare, ho corso senza sapere cosa accadesse alle mie spalle” - MELLOWCELLO1 : RT @paoloigna1: Vedere #Aru in queste condizioni già da qualche tempo dispiace tanto...Tour de France: Aru naufraga alla prima sui Pirenei… - Gazzetta_it : #TDF2020, le voci dei protagonisti al termine della 8ª tappa -