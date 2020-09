Tour de France, a Peters l’8a tappa. Pogacar e Bardet guadagnano, crolla Pinot (Di sabato 5 settembre 2020) Scatti, risposte e crisi nere in una frazione clamorosa. L'ottava tappa del Tour de France va a Nans Peters al termine di una fuga partita dai primissimi chilometri. Alle spalle del corridore Francese dall'AG2R, però, succede di tutto. Si salva Adam Yates che conserva la maglia gialla per soli 3 secondi rispetto a Primoz Roglic. Terzo Tadej Pogacar a 9 secondi.LA tappaLa prima frazione pirenaica si presta a diverse azioni. Il primo scossone viene fornito da un gruppo di attaccanti composto da Neilson Powless (EF Pro Cycling), Ben Hermans (Israel Start-up Nation), SK Andersen (Sunweb), Toms Skujins (Trek - Segafredo), Carlos Verona (Movistar), Michael Morkov (Deceuninck - Quick Step), Ilnur Zakarin (CCC), Quentin Pacher e Kévin Reza della B&B ... Leggi su itasportpress

RaiSport : #TDF2020 8ª tappa Errore in discesa per #Powless che rischia moltissimo Guarda la diretta ??… - Gazzetta_it : Nizza per Nizzolo: “Se prendo la maglia gialla la regalo a Messi: così si decide a venire all’Inter”… - Gazzetta_it : #TDF2020, le voci dei protagonisti al termine della 8ª tappa - rides_bike : LE BICICLETTE DEL TOUR DE FRANCE La Scott Addict RC usata dai Team Mitchelton-Scott, sia maschile che femminile.… - paoloigna1 : Vedere #Aru in queste condizioni già da qualche tempo dispiace tanto...Tour de France: Aru naufraga alla prima sui… -