Tour de France 2020, tappa 8. Risultati e classifica. Vince Peters, crisi Pinot (Di sabato 5 settembre 2020) La tappa 8 conduce il Tour de France 2020 sui Pirenei e, come da previsioni, la classifica generale ne esce stravolta. Il primo colpo di scena di giornata riguarda il naufragio di Thibaut Pinot , che ... Leggi su quotidiano

