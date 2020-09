Tour de France 2020, Nizzolo si ritira durante l’ottava tappa (Di sabato 5 settembre 2020) Il campione d’Italia e d’Europa in carica Giacomo Nizzolo si arrende per via di un problema al ginocchio e lascia il Tour de France 2020 nel corso dell’ottava tappa, la prima sui Pirenei. Il corridore brianzolo della NTT si è fermato durante la salita del Col de Menté. E’ il quinto ciclista a ritirarsi nel corso di questa edizione della Grande Boucle numero 107, aveva totalizzato piazzamenti importanti nelle frazioni a lui più congeniali. Leggi su sportface

