Toscana, la Meloni fiuta aria di vittoria: «Cari compagni, la vostra pacchia sta per finire» (Di sabato 5 settembre 2020) «Hanno smesso di governare questa terra per arricchirsi, mortificando i cittadini». Non fa mistero di sentirsi la vittoria in tasca, Giorgia Meloni, al suo arrivo a Marina di Massa, nella rossa Toscana per sostenere la candidatura di Susanna Ceccardi. Un colore che ha perso intensità dopo le vittorie del centrodestra in molti capoluogo di provincia. Conquiste neanche immaginabili fino a qualche anno fa. Ora, per la prima volta in mezzo secolo, è concreta la possibilità di espugnare anche il fortilizio regionale. E la leader di FdI suona la Carica: «Porteremo in Toscana il merito, dove lavorerà non solo chi ha la tessera di partito». La Meloni: «Riporteremo il merito in questa regione» Parole che suonano speranza per i ... Leggi su secoloditalia

atzorigianluca : RT @chinafiles: Quanto suonerebbe ridicolo se un manifesto a Pechino alludesse ad un invasione di Francesco o Giulia dall’Italia? E’ questa… - atzorigianluca : 3 cognomi per 275 milioni di cinesi, 350 mila per 60 milioni di italiani. Questa è la dimensione della differenza c… - iam_camilla98 : Ahahah, sono a fare colazione in toscana e ho appena scoperto che al pontile che è a 500 metri da dove sono CI SARÀ… - Donatel12274922 : @carloemme50 Carlo, insistere su questo punto è come dire che Salvini e la Meloni non propongono niente e sono peri… - GazzettinoL : Notizie ore 12e30 del 4 Settembre Giorgia Meloni in Toscana: ecco gli appuntamenti: Sabato 5 settembre l Paese avre… -

Ultime Notizie dalla rete : Toscana Meloni Giorgia Meloni in Toscana: ecco gli appuntamenti gonews Tutti contro i negazionisti del Covid-19. Da Conte in giù è battaglia contro i “No Mask”, che rilanciano: “Dittatura sanitaria”

I “No Mask” si sono già riversati a Roma, dove dalle 16 partirà la manifestazione, dalla Bocca della Verità. Una manifestazione che gli organizzatori hanno annunciato essere stata indetta contro la “d ...

I giovani e il lavoro L’Ugl guarda al futuro con Susanna Ceccardi

Un centinaio di persone ha assistito al convegno "Giovani, territorio, futuro. Immaginare la Toscana del domani", che si è svolto alla scuola San Filippo Neri di Massa, organizzato dall’Ugl, a cui ha ...

I “No Mask” si sono già riversati a Roma, dove dalle 16 partirà la manifestazione, dalla Bocca della Verità. Una manifestazione che gli organizzatori hanno annunciato essere stata indetta contro la “d ...Un centinaio di persone ha assistito al convegno "Giovani, territorio, futuro. Immaginare la Toscana del domani", che si è svolto alla scuola San Filippo Neri di Massa, organizzato dall’Ugl, a cui ha ...