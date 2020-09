Tifone Maysak: gravi danni a Vladivostok, almeno 3 morti e dozzine di feriti nell’est della Russia [VIDEO] (Di sabato 5 settembre 2020) almeno 3 persone sono morte e dozzine sono rimaste ferite in Russia, a causa degli effetti del Tifone Maysak, che si è abbattuto con violenza nell’area orientale lo scorso 3 settembre. I forti venti hanno fatto registrare molti danni e disagi in particolare nella zona di Vladivostok. Tifone Maysak: gravi danni, morti e feriti in Russia VIDEOL'articolo Tifone Maysak: gravi danni a Vladivostok, almeno 3 morti e dozzine di feriti nell’est della ... Leggi su meteoweb.eu

massimolivier : RT @RaiNews: Le operazioni di ricerca in una lotta contro il tempo che anticipa l'arrivo di un secondo uragano, considerato dai meteorologi… - Tomas1374 : RT @RaiNews: Le operazioni di ricerca in una lotta contro il tempo che anticipa l'arrivo di un secondo uragano, considerato dai meteorologi… - OublietteMag : RT @RaiNews: Le operazioni di ricerca in una lotta contro il tempo che anticipa l'arrivo di un secondo uragano, considerato dai meteorologi… - RaiNews : Le operazioni di ricerca in una lotta contro il tempo che anticipa l'arrivo di un secondo uragano, considerato dai… - MeteoInDiretta : ?? Dopo Bavi e Maysak, un nuovo imponente tifone minaccia il Giappone e la Corea del Sud: -

Ultime Notizie dalla rete : Tifone Maysak METEO. Gli effetti devastanti del tifone Maysak a Vladivostok, in Russia - VIDEO 3bmeteo Nave comparsa dopo un tifone, trovato un superstite: è sopravvissuto per tre giorni su una zattera

È sopravvissuto per tre giorni su una zattera di emergenza prima che i soccorritori lo recuperassero nella notte nel Mare Cinese Meridionale. L’uomo, un filippino di 30 anni, è il secondo superstite d ...

METEO. Il tifone Maysak devasta la Corea, vittime e dispersi. E ora tocca a Haishen

MAYSAK, EFFETTI DEVASTANTI IN COREA, UNA VITTIMA. Il tifone Maysak ha raggiunto mercoledì la Corea con un devastante landfall e venti a oltre 150km/h e piogge torrenziali, mareggiate erosioni della co ...

È sopravvissuto per tre giorni su una zattera di emergenza prima che i soccorritori lo recuperassero nella notte nel Mare Cinese Meridionale. L’uomo, un filippino di 30 anni, è il secondo superstite d ...MAYSAK, EFFETTI DEVASTANTI IN COREA, UNA VITTIMA. Il tifone Maysak ha raggiunto mercoledì la Corea con un devastante landfall e venti a oltre 150km/h e piogge torrenziali, mareggiate erosioni della co ...