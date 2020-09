The Boys 2: Giancarlo Esposito festeggia il punteggio su Rotten Tomatoes (VIDEO) (Di sabato 5 settembre 2020) Attraverso un VIDEO condiviso sui social, l'attore Giancarlo Esposito ha festeggiato il punteggio ottenuto da The Boys 2 su Rotten Tomatoes. Giancarlo Esposito, interprete di Stan Edgar in The Boys 2, ha condiviso un VIDEO sui social nel quale festeggia il punteggio ottenuto su Rotten Tomatoes dalla serie tv di Amazon Prime VIDEO, un bel 98% di commenti positivi. La seconda stagione di The Boys ha debuttato soltanto un giorno fa su Amazon Prime VIDEO ma i commenti entusiasti e le recensioni positive circolate nelle scorse ore hanno dimostrato quanto i nuovi episodi ... Leggi su movieplayer

lighwol : Marquei como visto The Boys (2019) - 2x1 - The Big Ride - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Boys 2: Giancarlo Esposito festeggia il punteggio su Rotten Tomatoes (VIDEO) - sosjube : Marquei como visto The Boys (2019) - 2x1 - The Big Ride - doctordiscoz : @nohathaway Estava vendo the boys - lila_hargreeves : @hydezeppeIin Vai vai. Guardati tua che fa sempre bene farlo e poi continua con the boys che tanto della nuova stag… -