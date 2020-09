The Atlantic – Trump ha definito i militari caduti in guerra “perdenti e sfigati”. La smentita del presidente (Di sabato 5 settembre 2020) La presunta gaffe di Donald Trump sui soldati caduti in guerra. The Atlantic: “Li ha definiti perdenti e sfigati”. WASHINGTON (STATI UNITI) – La presunta gaffe di Donald Trump sui soldati caduti in guerra. Secondo quanto riferito da The Atlantic, in una visita in Francia nel 2018 il presidente americano si sarebbe rifiutato di visitare il cimitero militare americano di Aisne-Marne per la presenza di “una massa di sfigati che si sono fatti ammazzare“. Il giornale americano ha precisato come la conferma della frase è arrivata da quattro partecipanti alla missione. Una versione immediatamente smentita dalla Casa Bianca che ha sempre parlato di condizioni meteo non ideali per poter ... Leggi su newsmondo

Due anni fa, in Francia per le commemorazioni della Prima Guerra Mondiale, Donald Trump salta la visita al cimitero militare americano di Aisne-Marne: sostiene che le condizioni meteo non consentono a ...

Caso caduti: Trump, Fox licenzi giornalista

Donald Trump chiede a Fox News di licenziare la sua giornalista per la sicurezza nazionale Jennifer Griffin per aver confermato le indiscrezioni di The Atlantic sui commenti del presidente sui caduti ...

