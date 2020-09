Test sierologici agli insegnanti, “finora adesioni tra il 50 e l’80%, i positivi tra l’1 e il 2%”. Il punto dei medici di famiglia di sette regioni (Di sabato 5 settembre 2020) Partecipazione non omogenea del personale, ma difficoltà comuni da regione a regione dei medici di famiglia nel somministrare i Test sierologici. C’è chi ha avuto i Test in ritardo rispetto all’avvio della campagna; chi ne ha ottenuti meno rispetto alle necessità; chi se li è dovuti andare a prendere autonomamente; chi li ha avuti ma senza il pungi-dito. Ad eccezione della Lombardia dove sembra essere andato tutto per il verso giusto, i dottori di Sicilia, Campania, Abruzzo, Emilia Romagna e Veneto hanno riscontrato difficoltà. Questo emerge dalle verifiche de Ilfattoquotidiano.it in sei regioni a una settimana dall’inizio della campagna di Test sierologici in vista dell’inizio dell’anno ... Leggi su ilfattoquotidiano

