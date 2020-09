Terremoto nella Marche, scossa avvertita tra Ancona e Pesaro Urbino (Di sabato 5 settembre 2020) Ancora una scossa di Terremoto questa mattina nelle Marche. Stavolta a tremare è stata la zona costiera, in particolare quella tra le province di Ancona e di Pesaro Urbino. Una scossa di magnitudo 2.5 si è infatti verificata alle 8.24 con epicentro in mare a 7 chilomteri al … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

SENIGALLIA - Ancora una scossa di terremoto questa mattina nelle Marche, ma stavolta a tremare è stata la zona costiera, in particolare quella a cavallo tra le province di Ancona e di Pesaro Urbino.