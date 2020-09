Tenta lo scippo, lei resiste e allora la picchia (Di sabato 5 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia (Na) – L’ha pedinata per alcuni metri lungo Via Sogliuzzo e al momento giusto ha agguantato la sua borsa. La sua vittima, una 69enne del posto, non ha mollato la presa ed è stata spinta a terra. Lo scippatore – un 22enne incensurato ischitano – non si è arreso e ha picchiato la donna mentre continuava a stringere con forza la borsa. I passanti hanno immediatamente allertato i carabinieri della stazione di Ischia che in pochi minuti hanno raggiunto il giovane e, dopo un breve inseguimento a piedi, lo hanno arrestato. Non era stato in grado di strappare la borsa alla donna e vistosi braccato ha Tentato la fuga senza bottino. In manette per Tentata rapina, il giovane è stato giudicato nelle aule del Tribunale di Napoli e sottoposto ai ... Leggi su anteprima24

Un uomo di 50 anni è stato arrestato in flagrante per aver scippato il telefono di un passeggero sulla metro di Milano. Degli agenti della Polmetro avevano notato che l’uomo, alla fermata Cadorna, si ...

CAPISTRELLO – I militari della stazione di Capistrello (L’Aquila) hanno tratto in arresto per tentata rapina e furto con strappo un 34enne del luogo. Nella mattinata di oggi, l’uomo, a bordo della pro ...

