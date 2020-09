Temptation Island, possibile nuova coppia: la Mennoia conferma il caos dietro le quinte (FOTO) (Di sabato 5 settembre 2020) Mercoledì 9 settembre dovrebbe andare in onda la prima puntata del reality show incentrato sulle tentazioni. Dato che due fidanzati pare abbiano lasciato troppo prematuramente Temptation Island, si sta pensando ad una possibile nuova coppia da inserire. Nonostante su Canale 5 continui ad essere diffusa la data d’inizio del programma, dietro le quinte sta accadendo un po’ di caos. Nelle ultime ore, ci ha pensato Raffaella Mennoia a confermare che ci sono ancora delle questioni da risolvere prima di poter dare delle informazioni certe. Vediamo tutti i dettagli. possibile nuova coppia a Temptation Island Da un po’ ... Leggi su kontrokultura

DjRaf : @JessicaR3alness Sta vicino al girone di quelli che guardano Temptation Island. - whosthaatgurl : Voglio sapere perchè ogni volta che apro instagram mi appaiono i reel di Massimo di Massimo&Ilaria di Temptation Is… - silentloudly : RT @TRASHPERSON18: Temptation Island 4 (2016): Flavio Zerella e il tatuaggio - infoitcultura : Temptation Island: arriva una nuova coppia - Fra_FA7 : @hugmemaljk_ Adesso chiamo queen Mary per sapere se possiamo infilarli un attimo a Temptation Island all’ultimo minuto -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Sembra che una delle sei coppie scelte per la nuova edizione di Temptation Island sia già stata sostituita. Il motivo? I due sarebbe entrati in crisi dopo soli tre giorni a causa di un vecchio tradime ...Leggi anche: Temptation Island: ecco il primo tradimento. Secondo Davide Maggio il falò di confronto chiesto immediatamente dalla giovane non avrebbe sortito alcun effetto sulla coppia che sarebbe esp ...