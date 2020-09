Taglio dei parlamentari, la proposta di Di Maio: “Riduciamo gli stipendi dal 22 di settembre” (Di sabato 5 settembre 2020) “Quelli del ‘no’ sostengono che non serve tagliare i parlamentari, ma che bisogna tagliare gli stipendi. Bene, sono otto anni che noi lo stiamo facendo e che chiediamo di farlo anche agli altri. Vi propongo un patto: votiamo “sì” al referendum del 20-21 e dal 22 tagliamo pure lo stipendio dei parlamentari”. Così, in diretta su Facebook, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che ha voluto rispondere ad alcune argomentazioni di chi è contrario alla riduzione degli eletti alla Camera e al Senato. “Non ci vuole molto”, ha aggiunto Di Maio, “è sufficiente una delibera dell’Ufficio di presidenza, non serve una legge”. L'articolo Taglio dei parlamentari, la ... Leggi su ilfattoquotidiano

giuliainnocenzi : Neanche un anno fa erano tutti per il SI: alla Camera 553 voti favorevoli e 14 contrari. Praticamente un record. Og… - fattoquotidiano : REFERENDUM TAGLIO DEI PARLAMENTARI Parla Nicola Lupo. Costituzionalista 'Ecco perché voterò Sì'… - sandrogozi : ?NO al taglio lineare dei parlamentari ?SI alla democrazia liberale rappresentativa ?SI alla trasformazione dell'It… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Taglio dei parlamentari, la proposta di Di Maio: “Riduciamo gli stipendi dal 22 di settembre” - isabellestanacc : RT @girlostinstereo: comunque lui e jungkook dei bts gli unici che riescono ancora nel 2020 a portare quel taglio di capelli -