Svolta nel caso di Gessica Lattuca, nuovo sopralluogo dei Ris a casa del padre (Di sabato 5 settembre 2020) A due anni dalla sparizione di Gessica Lattuca arriva una Svolta inaspettata nel caso. I Ris hanno effettuato un sopralluogo a sorpresa dal padre di lei. Il 12 agosto 2018 la 27enne di Favara Gessica Lattuca, madre di quattro bambini, è sparita e non si sono più avute sue notizie. A due anni dalla sparizione … Leggi su viagginews

AlbertoBagnai : Ma vi ricordate? - zazoomblog : Italia neonato trovato morto in un’aiuola: la svolta nel caso - #Italia #neonato #trovato #morto… - apulderico : @marcotravaglio Sbagliato: mai come ora il popolo del NO conosce così a fondo la Costituzione perché viene da migli… - LADY0FTHUNDER : Bene raga già la prima l’ho trovata svolta nel quaderno lol - RenatoDeLorenz2 : RT @Deputatipd: Adesso siamo di fronte, per la prima volta, ad una possibile svolta positiva dell'Ue. Dobbiamo lavorare a realizzare gli St… -

Ultime Notizie dalla rete : Svolta nel Lampedusa, le intese sui migranti. Punto di svolta nella gestione... TRIESTEALLNEWS Barabina Run, l’edizione 2020 si farà. Si corre il 3 ottobre

VALMADRERA – Alla fine la decisione è stata unanime: Barabina Run 2020 si farà! Nel rispetto – ovviamente – di tutte le limitazioni del caso e di tutte le norme di sicurezza, la skyrace targata Cascin ...

Confessa il vicino di Luana, accoltellata e gettata nel pozzo. “Voleva lasciasse la moglie e l'ha uccisa”

L’ avrebbe uccisa colpendola alla gola con un coltello da cucina al culmine di una lite. Poi avrebbe occultato il cadavere, avvolgendolo in una coperta e lanciandolo in un pozzo nelle campagne di Pogg ...

VALMADRERA – Alla fine la decisione è stata unanime: Barabina Run 2020 si farà! Nel rispetto – ovviamente – di tutte le limitazioni del caso e di tutte le norme di sicurezza, la skyrace targata Cascin ...L’ avrebbe uccisa colpendola alla gola con un coltello da cucina al culmine di una lite. Poi avrebbe occultato il cadavere, avvolgendolo in una coperta e lanciandolo in un pozzo nelle campagne di Pogg ...