Super Mario Bros compie 35 anni | Nintendo festeggia con nuovi giochi e il ritorno del Game&Watch

Mario ne ha fatta di strada dal suo primo salto su un Goomba nel mondo 1-1 di Super Mario Bros. Più di trentacinque anni fa il giovane impiegato della Nintendo che stava tratteggiando il co-protagonista del nuovo gioco arcade non sapeva che stava disegnando un pezzo di storia dei videogiochi. Quel disegnatore si chiamava Shigeru Miyamoto e stava dando vita a un idraulico di origini italiane che doveva salvare la sua fidanzata, Pauline, dalle grinfie dello scatenato scimmione Donkey Kong. Inizialmente il nome ufficiale fu "Jumpman" (per ovvie ragioni), poi alcuni dipendenti della filiale statunitense della Nintendo trovarono una forte somiglianza tra l'uomo baffuto col cappellino e Mario, il proprietario del

