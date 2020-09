Suicidio in diretta per protesta, ma Facebook lo blocca (Di sabato 5 settembre 2020) Facebook ha bloccato la trasmissione video in diretta di Alain Cocq, il cittadino francese di 57 anni, affetto da una malattia incurabile, che aveva deciso di interrompere le cure, l'alimentazione e l'idratazione, e di trasmettere la sua... Leggi su europa.today

Facebook ha preso la sua decisione: bloccare la trasmissione video in diretta di Alain Cocq. Il cittadino francese, di 57 anni, è infatti affetto da una malattia incurabile e aveva deciso di interromp ...

