Suarez Juve: settimana prossima decisiva, il Pistolero si avvicina (Di sabato 5 settembre 2020) Luis Suarez si avvicina alla Juventus: la settimana prossima decisiva per la cittadinanza italiana per il Pistolero Nella prossima settimana ci sarà un appuntamento decisivo per il trasferimento di Luis Suarez alla Juve. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il Pistolero sosterrà l’esame B1 d’italiano. Un passaggio decisivo per ottenere il passaporto comunitario, l’ultimo vero ostacolo tra lui e la Juventus. Il segno che la macchina della burocrazia si è mossa spedita. La Vecchia Signora ha scelto da giorni la strada che porta all’uruguaiano e ha deciso di percorrerla nonostante le difficoltà inattese emerse nel ... Leggi su calcionews24

