Storie Italiane si riaccende: Eleonora Daniele pronta per la nuova edizione (Di sabato 5 settembre 2020) Abbiamo visto Eleonora Daniele prontissima mentre si preparava per il debutto nel collegamento con l’ultima puntata di Vita in diretta estate. Dal 7 settembre anche lei torna nel day time di Rai 1 con il suo Storie Italiane. E sarà di certo un ritorno ricco di emozioni visto che l’ultimo giorno nello studio del programma è stato quello della nascita della piccola Carlotta! Tre mesi di distanza da quel giorno, la conduttrice di Rai 1 si prepara per riprendere il timone del programma, sostituto a fine primavera dalla versione di giornaliera di Italia sì con Marco Liorni. Storie Italiane andrà in onda dal lunedì al venerdì dalle 9.55 su Rai 1. In un primo momento sarà poi seguito a mezzogiorno da C’è tempo per, ... Leggi su ultimenotizieflash

