Stop alle chat per mamme: un provocazione, ma potrebbe migliorarci la vita (Di sabato 5 settembre 2020) Va detto in anticipo: questa ordinanza è finta, è una provocazione. Se fosse vero però non dispiacerebbe a molti. Cosa dice? L’ordinanza postata su Facebook da Gigi Littarru sindaco di Desulo, paese nel cuore della Sardegna, vieta di creare e utilizzare i gruppi WhatsApp. Non solo la chat delle mamme, ma anche delle nonne, zie e maestre. E tutto si può declinare anche al maschile. Leggi su vanityfair

