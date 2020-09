Sto Pensando Di Finirla Qui, su Netflix c’è il nuovo esercizio di stile di Charlie Kaufman (Di sabato 5 settembre 2020) Sto Pensando Di Finirla Qui: sono queste le prime parole del film omonimo di Charlie Kaufman, tratto dal romanzo omonimo di Ian Reid, pronunciate, anzi pensate da una giovane donna (Jessie Buckley), che si chiama Lucy o forse Lucia o Louisa, che sta andando insieme al fidanzato Jake (Jesse Plemons) a conoscere i genitori di lui, in una sperduta fattoria di un’innevata provincia americana. Con cosa vuole farla finita la protagonista? La relazione con Jake? O con la sua stessa vita? Durante il viaggio in auto parlano di arte, letteratura, teatro, cinema (“Forse guardo troppi film. Mi riempio la testa di bugie per far passare il tempo”. “Lo fanno tutti è il male della società”). Lei recita una sua tetra poesia, Ossa Di Cane che comincia con le parole “Tornare a casa ... Leggi su optimagazine

