"Stiamo perdendo la battaglia culturale con l'estrema destra". Intervista a Danièle Obono (Di sabato 5 settembre 2020) “È un messaggio estremamente xenofobo e razzista, che consiste nel dire: ‘Taci e ritorna al tuo paese’”. Danièle Obono, deputata franco-gabonese del movimento di estrema sinistra La France Insoumise, non ha dubbi sul significato di quel disegno pubblicato dal settimanale ultraconservatore Valeurs Actuelles che la ritrae in catene, con un collare di ferro al collo, come una schiava. L’immagine è stata accompagnata da un testo di sette pagine, firmato con lo pseudonimo Harpalus, durante le quali la parlamentare “sperimenta la responsabilità degli africani negli orrori della schiavitù”, secondo la presentazione del giornale. Un episodio che ha provocato un’ondata di indignazione in Francia, con una condanna quasi unanime da parte della politica e della ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : 'Stiamo perdendo la battaglia culturale con l'estrema destra'. Intervista a Danièle Obono - Enrico_Liano : RT @HuffPostItalia: 'Stiamo perdendo la battaglia culturale con l'estrema destra'. Intervista a Danièle Obono - vin83295924 : 'Stiamo perdendo la battaglia culturale con l'estrema destra'. Intervista a Danièle Obono (di D. Ceccarelli) - antigone2004 : @psymonic Stiamo perdendo il corretto uso della lingua italiana: patrimonio lessicale ai minimi termini, continui… - mariamasi14 : RT @HuffPostItalia: 'Stiamo perdendo la battaglia culturale con l'estrema destra'. Intervista a Danièle Obono -

Ultime Notizie dalla rete : Stiamo perdendo "Stiamo perdendo la battaglia culturale con l'estrema destra". Intervista a Danièle Obono L'HuffPost Sisma 2016, la battaglia sui diritti arriva al Consiglio di Stato

Roma, 5 settembre 2020 - Arriva al Consiglio di Stato la battaglia sul Cas. Il contributo di autonoma sistemazione (400 euro al mese) a 4 anni dal sisma 2016 viene percepito da 32mila sfollati nelle ...

Angelo Vassallo dieci anni dopo: resta il mistero su chi ha ucciso il sindaco pescatore

Il primo cittadino di Pollica fu assassinato il 5 settembre 2010. Trucidato con 9 colpi di pistola. A distanza di tanto tempo non sono stati scoperti i colpevoli «Ho scoperto ciò che non avrei voluto ...

Roma, 5 settembre 2020 - Arriva al Consiglio di Stato la battaglia sul Cas. Il contributo di autonoma sistemazione (400 euro al mese) a 4 anni dal sisma 2016 viene percepito da 32mila sfollati nelle ...Il primo cittadino di Pollica fu assassinato il 5 settembre 2010. Trucidato con 9 colpi di pistola. A distanza di tanto tempo non sono stati scoperti i colpevoli «Ho scoperto ciò che non avrei voluto ...